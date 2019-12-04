شكرا لقرائتكم خبر عن «قطة ميتة».. «تعليم الدقهلية» تكشف لغز اختناق 6 طالبات فور دخولهن الفصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت 6 طالبات بمدرسة الثانوية الفنية بنات بشربين، الأربعاء، بالاختناق وصعوبة في التنفس نتيجة استنشاق مواد مطهرات ومبيد حشري داخل المدرسة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، بورود بلاغ من مستشفى شربين المركزي باستقبال طالبات من مدرسة الثانوية الفنية بنات مصابات بحالات اختناق داخل المدرسة.

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وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الجميع يعاني من صعوبة في التنفس نتيجة استنشاق مادة دهان أو منظفات، وجاري عمل الإسعافات الأولية.

والمصابات هن: ميادة محمد فؤاد من قرية اللوزي، وندا صابر حشيش من قرية أم الرزق، وندا أحمد أنيس البنا من قرية محلة انجاق، ومريم شمس محمد من قرية الشناوي، ومنى حامد العراقي من قرية اللوزي الجديد، ومني الشربيني سعده من قرية الدبوسي، وجميعهم أعمارهن 16 سنة.

وأكد مكي أنه تم توفير الرعاية الطبية اللازمة للطالبات داخل المستشفى وحالتهن الصحية مستقرة.

من جانبه، أكد على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ«المصري اليوم»، أنه أجرى تحقيقا فوريا في الواقعة، وتبين أن عامل المدرسة عثر على قطة ميتة داخل أحد الفصول وقام بإزالتها وتطهير مكانها بمبيد حشري ومطهر، وعندما دخلت الطالبات الفصل أصبن بصعوبة في التنفس بسبب رائحة المبيد، وبعرضهن على الزائرة الصحية بالمدرسة قررت نقلهن للمستشفى للاطمئنان على حالتهن، وخرج جميع الطالبات من المستشفى بعد التأكد من سلامتهن الصحية.