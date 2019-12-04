الرى تجرى سحب للفائزين فى مسابقتى "النيل يسأل" و "الماء فى القرآن والسنة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت وزارة الموارد المائية والرى عملية سحب الفائزين فى مسابقتى ( النيل يسأل ) و ( الماء فى القرآن والسنة ) بمبنى الإذاعة والتليفزيون التى أذيعت خلال شهر رمضان الكريم على شبكة إذاعة البرنامج العام بالتعاون بين الوزارة والإذاعة بهدف رفع الوعى المائى لدى الجمهور.

وتهدف المسابقات إلى رفع الوعى بقضايا المياه حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر فى عام 2050 الى حوالى 150 مليون نسمة، مما يعنى أن نصيب الفرد من المياه سيصل الى 370 متر مكعب فى العام.

وتؤكد التقارير أن سكان مصر فى تزايد مستمر، بينما الموارد المائية من مياه النيل محدودة، ومحددة موضحاً أن الحصة المائية من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، منذ اتفاقية 1959 مع السودان، مما أدى إلى تناقص نصيب الفرد من المياه من حوالى 2000 متر مكعب سنوياً فى عام 1959 إلى حوالى 630 متر مكعب حالياً.

وتشير التقارير إلى أن 95% من السكان يعيشون على حوالى 5% من المساحة الإجمالية لمصر، ويتركز السكان فى الدلتا والشريط الضيق حول نهر النيل فى الوادى مما يؤدى الى كثافة سكانية عالية فى تلك المناطق، ولذلك كان التفكير فى عدد من المشروعات القومية التى تعمل على انشاء تجمعات سكانية جديدة تعمل على توزيع أفضل للسكان وخلق فرص عمل جديدة فى كافة المجالات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية.

كما أن مصر تعتمد على مياه النيل كمورد رئيسى للمياه والذى يمثل 97% من الموارد المتجددة فى مصر ، و أن الموارد المائية فى مصر هى 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، و1.3 مليار متر مكعب من مياه الأمطار التى تسقط على الساحل الشمالى وسيناء وحوالى 2.4 مليار متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة بإجمالى حوالى 59.2 مليار متر مكعب، بينما تبلغ الاحتياجات المائية فى مصر حوالى 80 مليار متر مكعب لمختلف القطاعات "الزراعة والصناعة والشرب والاستخدامات المنزلية".

وتبلغ الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية حوالى 20 مليار متر مكعب سنوياً يتم تدبيرها من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ومياه الصرف الصحى المعالجة.



الرى تجرى سحب الفائزين فى مسابقتى النيل يسأل و الماء فى القرآن والسنة (1)

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الرى تجرى سحب الفائزين فى مسابقتى النيل يسأل و الماء فى القرآن والسنة (2)



الرى تجرى سحب الفائزين فى مسابقتى النيل يسأل و الماء فى القرآن والسنة (3)



الرى تجرى سحب الفائزين فى مسابقتى النيل يسأل و الماء فى القرآن والسنة (4)