شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير سوق المواردى بالسيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بسوق المواردى بالسيدة زينب، التى تقوم بها مديرية الإسكان بالمحافظة لتطوير وتحديث السوق مع إضافة محلات تجارية لمواجهة احتياجات المحافظة من المحلات.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تأتى فى إطار خطة المحافظة بتعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل الذى يعود بالفائدة على خدمة المواطنين ورفع كفاءة المنشئات التابعة لها مشيراً إلى أن أعمال تطوير سوق المواردى ستنتهى خلال الشهر القادم بتكلفة تقارب 10 مليون جنيه تشمل اعمال نقل مسار شبكة المرافق ( مياه – صرف – كهرباء ) خارج أرض المـشـروع ورفع كفاءة 109 محلات داخلية بمسـاحات مختلفة و7 محلات خارجية على شارع بورسعيد( بارتفاع دورين)، وكذلك رفع كفـاءة أرضية الدور الأول ودورات المياه للدور الأرضى والدور الأول لخدمة العاملين بالسوق ومرتاديه وكذلك رفع كفاءة وترميم السلالم والممرات الداخلية المؤدية لمحطة مترو أنفاق السيدة زينب.

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وطالب المحافظ برفع كفاءة ساحة السيارات المرتبطة بالسوق لاستيعاب السيارات المترددة على المشروع ومحطة المترو وسكان المنطقة ومرتاديها والعمل على تحويلها للعمل إلكترونياً وإعادة تنظيمها لاستيعاب أكبر عدد من السيارات داخلها ومنع الانتظار نهائياً بمحيط السوق وتحسين الطابع العمرانى المحيط بالموقع، وتحسين الوصول من خلال إيجاد حلول مرورية تربطها بالمناطق المحيطة.

وأضاف المحافظ أن أجهزة الحى تتبع خطة تطوير فى شتى المجالات وليست الأسواق فقط مؤكدًا أن الخطة تهدف لإعادة حى السيدة زينب كحى شعبى راقٍ يحتفظ بقيمه وعاداته ويتخلص من مظاهر العشوائية المفرطة التى طمست معالم شعبيته فى السنوات الأخيرة كمكان يجمع بين التراث المادى وغير المادى.