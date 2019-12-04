شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عميدين جديدين فى جامعتي طنطا والسادات بقرارات جمهورية والان مع تفاصيل الخبر
وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى منذ قليل، أن القرار شمل تعيين الدكتورة نهلة السيد عبدالله العشماوى، عميدًا لكلية الصيدلة بجامعة طنطا، والدكتور مدوح محمد السعيد السيد عرفه، عميدًا لمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السادات.
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