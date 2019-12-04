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الزراعة ورشة عمل عن التعليم الإليكترونى والتواصل والارشاد لمواجهة المناخ المتغير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم معهد بحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية فى وزارة الزراعة ، ورشة عمل وحلقة نقاشية تضم مؤسسة CABI الزراعية الدولية غير الهادفة للربح، حول دور المعرفة والتعليم الالكتروني ووسائل الإعلام والتواصل والإرشاد فى مواجهة التغيرات المناخية وأثرها على صحة النباتات والانتاجية فى مصر

حضر ورشة العمل الدكتورأندى روبنسون، مدير إدارة النشر بالمؤسسة وإبراهيم جراح، مدير التسويق بالشرق الأوسط وإفريقيا، وبنك المعرفة المصرى، تحت رعاية  الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزير التربية والتعليم ورئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

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كما يشارك فى أعمال الورشة ممثلى عن:  بنك المعرفة المصرى ، المكتبة القومية الزراعية ، الهئية العامة للارشاد بوزارة الزراعة، معهد بحوث وقاية النباتات ، لجنة قطاع المقرارات الزراعية وزارة التعليم العالى، معهد بحوث أمراض النباتات، معهد بحوث المحاصيل السكرية، المعمل المركزى للمناخ، مركز معلومات تغير المناخ .

وقال الدكتور أيمن حسنى عش، مدير معهد المحاصيل السكرية ، فى تصريحات لـ" الخليج 365 "،  إن ورشة العمل  لمناقشة دور بنك المعرفة المصرى ومؤسسة كابى فى نشر المعرفة الزراعية وخدماتها التدريبية ودور مركز البحوث الزراعية فى تدريب مهندسى الإرشاد والمزارعين ورؤية لجنة قطاع المقررات الزراعية فى سبيل تطوير التعليم الزراعى الجامعى.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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