شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 1.5 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل مليون و468 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمرحلته الأولى بمحافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان"، مشيرةً إلى أن إجراءات عملية تطبيق المنظومة الجديدة تسير بشكل جيد وفقاً للخطة والجدول الزمنى الخاص بالتجهيز وتطبيق المنظومة بالمحافظات.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل فى بيان اليوم ، أنه تم فتح 394964 ملفاً عائلياً بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة وهى بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان، من خلال وحدات طب الأسرة بمحافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى، بالاضافة إلى أكثر من 117 وحدة ومركز طب أسرة بالمحافظات الخمس.

وقال إنه فى إطار الاستعداد لتطبيق المنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى ووفقاً لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان، قام الدكتور أحمد السبكى، المدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل ومساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة، بجولة تفقدية لمحافظتى الإسماعيلية والسويس لمتابعة الأعمال التطويرية والإنشائية الجارية بالمنشآت الطبية بالمحافظتين.

Advertisements

وأضاف أنه قام بجولة جولة بدأت بمحافظة السويس، حيث قام بعقد اجتماع بمديرية الشئون الصحية بالسويس، لإنهاء إجراءات تسليم المنشآت الطبية والأراضي للشركة المنفذة للأعمال الإنشائية، كما تم التنسيق بين المحافظة والشركات المنفذة، للانتهاء من توصيل المرافق اللازمة لتلك المنشآت ضمن الأعمال التطويرية، كما شملت الجولة تفقد مستشفى التأمين الصحى بالسويس لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال وتجهيزات تمهيداً لانضمامها لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وتابع: قمت بجولة تفقدية لمحافظة الإسماعيلية شملت اجتماعاً بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة لمتابعة ما تم من أعمال استعداداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وأضاف: شملت الجولة تفقد أعمال التطوير والتجهيزات بمستشفى الإسماعيلية العام، ومستشفى الكلى، وعيادات التأمين الصحى التى سيتم ضمها لمستشفى الإسماعيلية العام لتصبح مركزاً للتأهيل وعلاج الروماتيزم ومستشفى الصدر بالإسماعيلية.

يذكر أن تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بدأ بمحافظات جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، الإسماعيلية، السويس، منذ أكتوبر الماضى، تزامنا مع تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بالمحافظات الخمس.