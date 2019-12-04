شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإماراتى بالقاهرة يستقبل أمين عام رئاسة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السفير الاماراتى بالقاهرة جمعة الجنيبي اليوم، الأربعاء، محمد مختار أمين عام رئاسة الجمهورية حيث نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لقيادة و حكومة وشعب الإمارات بمناسبة العيد الوطنى الـ 48.

وذكرت سفارة الإمارات بالقاهرة على حسابها الرسمى على تويتر، "أن السفير الإماراتى جمعة الجنيبي استقبل محمد مختار أمين عام رئاسة الجمهورية الذي نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لقيادة وحكومة وشعب الإمارات بمناسبة العيد الوطنى الـ 48.

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واحتفلت الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين الماضى، بعيد استقلالها حيث تحل الذكرى السنوية الـ48 لليوم الوطنى الإماراتى، والذى تحتفل به الدولة كل عام فى هذا التوقيت، واليوم الوطنى للإمارات يرتبط بإعلان الاتحاد بين الإمارات على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبى، الذى أصبح أول رئيس للإمارات.