شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشهد فعاليات افتتاح المؤتمر الدولى السنوى السادس لطب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات افتتاح المؤتمر الدولى السنوي السادس، الذى ينظمه قسم علاج الأورام والطب النووى بكلية الطب جامعة عين شمس، خلال الفترة من 4 - 5 ديسمبر الجارى، بحضور الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب بالجامعة، ولفيف من قيادات الجامعة وكلية الطب، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وفى كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية عقد المؤتمر بشكل دورى، متمنيا أن يخرج المؤتمر بتوصيات ونتائج تساهم فى ارتفاع نسب شفاء مرضى الأورام.

أضاف الدكتور خالد عبدالغفار بحسب بيان صادر منذ قليل عن وزارة التعليم العالى أن المؤتمر يهدف إلى الخروج بنتائج قد تؤدي إلى حدوث طفرة هائلة في علاج الأورام بالمنطقة العربية والإفريقية، خاصة مع التطور السريع فى الطرق الجراحية، بالإضافة إلى القدرة على علاج الأورام حتى مع الحالات الحرجة والمتأخرة.

من جانبه أعرب الدكتور محمود المتيني عن سعادته بانعقاد المؤتمر للمرة السادسة، مؤكدا على أهمية دور كلية طب عين شمس في تقديم العلاج للمرضى، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد علامة فارقة ويساهم فى إحداث طفرة علمية فى مجال علاج الأورام.

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وشهد المؤتمر تكريم العديد من الرموز والرواد لقسم علاج الأورام بطب عين شمس، تشجيعا وتقديرا لما قدموه من جهد وعمل، لخدمة المرضى ولتطوير القسم.

جدير بالذكر أن المؤتمر يستضيف العديد من الخبراء المتخصصين فى علاج الأورام من مختلف دول العالم من أمريكا، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، والسويد، وإنجلترا، والسعودية، والأردن، ولبنان، والعراق، إلى جانب الخبراء المصريين من كليات الطب بمختلف الجامعات المصرية، بالإضافة إلى حضور لفيف من السادة المتخصصين والمعنيين بعلاج الأورام فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

وعلى هامش المؤتمر ستعقد ورش عمل لشباب الأطباء والفيزيائيين والفنيين والصيادلة للتدريب، بالإضافة إلى عقد جلسات توعوية للأطباء حديثي التخرج وطلاب كلية طب عين شمس، بحضور متخصصين من الخارج لتعريفهم بالبرنامج التعليمي والتدريبى لدراسة العلاج الإشعاعى خاصة فى الدول ذات الإمكانيات المالية المحدودة، لأول مرة فى مصر.