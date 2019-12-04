شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مصر قفزت للمركز 24 فى دليل الأداء لتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عقب عودتها للقاهرة بعد المشاركة فى القمة الرئاسية لتغير المناخ بمدريد، إن مصر قفزت 4 مراكز فى قائمة دليل الأداء لتغير المناخ لعام 2019، لتحل فى المركز 24 من أصل 57 دولة تضمنها التقرير على مستوى العالم بعد حجب المراكز الثلاثة الأولى، بفضل السياسة الوطنية التى انتهجتها مصر للتصدى لأثار التغيرات المناخية خلال الفترة الماضية.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، أنه طبقا للدراسة التي أعدها دليل أداء تغير المناخ 2019، حصلت مصر على مجموع نقاط 57.49 نقطة لتواصل مصر التقدم بين دول العالم بخطتها الواعدة لمواجهة أثار التغيرات المناخية.

ويتكون دليل الأداء لتغير المناخ من 14 مؤشرا فرعيا لقياس التقدم المحقق فى 4 مجالات ذات صلة بالتغيرات المناخية وهى: انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، والطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدام الطاقة، والسياسات المناخية.

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وأظهر الدليل تحقيق مصر تقدماً ملحوظاً جعلها تدخل ضمن قائمة الدول مرتفعة الأداء حيث أحرزت نجاحا فى مجال انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى باحتلالها المركز الخامس فيه محققة 33 نقطة كما تقدمت فى مجال استخدام الطاقة باحتلالها المركز الثامن ضمن الدول التى شملها التقرير.

ومن أهم المشروعات التى ساهمت فى تحقيق هذا المركز المتقدم المشروعات البيئية الكبرى، حيث تم إقامة مايقرب من ثمانية مشاريع أبرزها محطة بنبان للطاقة الشمسية ، ومحطة جبل الزيت لتوليد الطاقة من الرياح ، ومحطة سد أسيوط للطاقة الكهرومائية والوادى الجديد ومحافظة البحر الأحمر.