البدء فى إنشاء محطة صرف صحى بوردان وتسليم 1000 فدان لاستخدامها غابة شجرية بالعياط

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رصف شارع الباسم بأبو الهول
وفى السياق يستكمل حى الهرم أعمال الرصف بشارع الباسم المتفرع من شارع أبو الهول السياحى، فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء علاء بدران السكرتير العام ومتابعة رئيس حى الهرم.
وأشرف محمود زين العابدين، رئيس مركز ومدينة العياط على تسليم 1000 فدان بناحية طهما للشركة المنفذة فى حضور الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها كغابة شجرية للصرف الصحى، بالعياط لاستكمال أعمال محطة الصرف.
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