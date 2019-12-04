شكرا لقرائتكم خبر عن البدء فى إنشاء محطة صرف صحى بوردان وتسليم 1000 فدان لاستخدامها غابة شجرية بالعياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر، بتعليمات من اللواء احمد راشد محافظ الجيزة ، حملة لإزالة تعدى على مساحة 3 فدان أرض أملاك دولة فى قرية وردان ضمن أرض مساحتها 10 أفدنة مخصصة لإنشاء محطة صرف صحى وتم تمكين الشركه من نزول أرض المحطة ونزول كونتينر معدات للشركة فى حضور اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر وعادل عقرب نائب رئيس المدينة و محمود زيدان مدير المتابعه بالمدينة. رصف شارع الباسم بأبو الهول وفى السياق يستكمل حى الهرم أعمال الرصف بشارع الباسم المتفرع من شارع أبو الهول السياحى، فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء علاء بدران السكرتير العام ومتابعة رئيس حى الهرم. Advertisements وأشرف محمود زين العابدين، رئيس مركز ومدينة العياط على تسليم 1000 فدان بناحية طهما للشركة المنفذة فى حضور الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها كغابة شجرية للصرف الصحى، بالعياط لاستكمال أعمال محطة الصرف.

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