شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يبحث مع مدير منظمة العمل الدولية وسائل تحسين ظروف العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، غاى رايدر، المدير العام منظمة العمل الدولية، على هامش الاجتماع الإقليمى الإفريقى الـ 14 لمنظمة العمل الدولية، المنعقد حاليا فى ابيدجان عاصمة كوت ديفوار- المشارك فيه 54 دولة إفريقية وممثلى المنظمات الدولية والحكومية والأهلية - لبحث التعاون الفنى الذى تقدمة المنظمة لمصر لضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتقديم المساعدة والخبرة والدعم الفنى والمادى فى مجالات العمل والعمال.

شدد "رايدر" على أن المنظمة ملتزمة بالتعاون مع مصر من أجل التوافق مع شروط وظروف العمل، مشيدا بالجهود التى قامت بها بإدخال بعد التعديلات التشريعية على قانون التنظيمات النقابية، مؤكدا عمق العلاقة بين المنظمة والدولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، والوزارات الأخرى ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعتز بها المنظمة.

Advertisements

من جانبه قال "سعفان": إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أن تكون هناك مصداقية وشفافية ، وأن يكون ذلك بالدعم الكامل من المنظمة للدولة المصرية، حتى نصل معا إلى ما نربوا إليه من تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.

ونوه سعفان إلى مشروع برنامج الدعم الفني المقدم من المنظمة للحكومة والشركاء الاجتماعيين، لتعزيز قدرات كافة الأطراف المعنية للتعامل مع تحديات سوق العمل، على ضوء بعثة المنظمة التى زارت مصر مؤخرا.

وكان رايدر قد ألقى كلمة فى الاجتماع الإقليمى قال فيها إن هذا الاجتماعى ينهى مئوية تأسيس المنظمة، و60 عاما فى أفريقيا ومصر، مشيرا إلى أن هذه السنة عززت التزام أطرافها الثلاث والنظر بثقة حول مستقبل العمل والسكان فى القارة، مؤكدا أن أفريقيا قارة ديناميكية ويتاح لها مجالات ليست موجودة فى قارة أخرى، وأن معدل التنمية 3% فى العالم، وفى إفريقيا 4%، منوها ضرورة توفير ملايين من فرص العمل وتوفير الحماية الاجتماعية للجميع.