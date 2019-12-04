شكرا لقرائتكم خبر عن "إليسا" سعيدة بحفل "أوبرا" جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. والجامعة تعتبره «الحدث الأبرز فنياً» هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت «ملكة الإحساس» النجمة إليسا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى عن سعادتها البالغة بإحياء الحفل الفنى الكبير الذى سيقام على خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجاء ذلك مع اقتراب موعد الحفل الذى من المقرر أن يقام 12 الشهر الحالى .

ومن جهة أخرى انتهت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من وضع كافة الاستعدادات الخاصة بهذا الحفل وذلك بتوجيه من خالد الطوخى رئيس مجلس الامناء للقيام بالترتيب والتنسيق الكامل وتوفير كافة العناصر الفنية التى من شأنها تنظيم الحفل على أعلى مستوى من الاتقان انطلاقاً من حرص إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على أن يصبح هذا الحفل بمثابة الحدث «الأبرز فنياً» بمناسبة نهاية عام 2019 واستقبال عام جديد ، كما وضعت ادارة الجامعة أيضاً هدفاً رئيسياً تسعى من أجل تحقيقه وهو ان يخرج الحفل على قدر كبير من التميز بما يليق باسم الجامعة ومكانتها الموموقة بين جامعات العالم .

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جدير بالذكر أن حفل "ملكة الإحساس" إليسا يأتى ضمن برنامج نشاط فنى متنوع أعدته الجامعة بشكل يرضى جميع الأذواق ويخاطب مختلف الأعمار من خلال مجموعة من الحفلات الغنائية التى من المقرر أن يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى بهدف إثراء الساحة الغنائية انطلاقاً من أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التى تمتلك مسرحاً يسع 1200 مشاهد وتم تجهيزه على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.