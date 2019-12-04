شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف كتاب "تطور بيضة الضفدعة".. 8 معلومات عن توماس هانت مورجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل عالم البيولوجيا التطورية والوراثة والأجنة توماس هانت مورجان، الحاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1933.

”الخليج 365” يقدم 8 معلومات عن توماس مورجان فى ذكرى رحيله كما يلى:

1_ولد توماس هانت مورجان فى 25 سبتمبر عام 1866.

2_حصل مورجان على درجة الدكتوراه في علم الحيوان من جامعة جونز هوبكنز عام 1890.

3_بحث مورجان في علم الأجنة لفترة من الزمن، وبعد إعادة اكتشاف الوراثة المندلية.

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4_فى عام 1900 تحول اهتمام مورجان البحثي إلى دراسة الطفرات الوراثية في ذبابة الفاكهة.

5_كانت له غرفة شهيرة في جامعة كولومبيا سميت بغرفة الذباب أجرى فيها أبحاثًا عديدة توصل فيها إلى أن الجينات (المورثات) تُحمل على كروموسومات (صبغيات) وأن هذه الجينات هى الأساس الميكانيكى للوراثة.

6_اكتشافات مورجان شكلت أساس علم الوراثة الحديث وأهلته للحصول على جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب لسنة 1933.

7_كتب مورجان حوالى 22 كتابًا و370 ورقة بحثية ومن أشهر مؤلفاته :"تطور بيضة الضفدعة: مقدمة إلى علم الأجنة التجريبي، وعلم الحيوان التجريبي، والوراثة والجنس".

8_عانى مورجان طوال حياته من قرحة مزمنة في الإثنى عشر، وفي عام 1945 وتوفى في باسادينا بولاية كاليفورنيا إثر أزمة قلبية شديدة عن عمر يناهز 79 عامًا.



