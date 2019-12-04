شكرا لقرائتكم خبر عن ساهمت أبحاثه فى توضيح ماهية حمى القش والربو.. 10 معلومات عن شارل ريشه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكرى رحيل عالم وظائف الأعضاء الفرنسى شارل روبير ريشه، الحاصل على جائزة نوبل فى الطب عام 1913.

الخليج 365 يقدم 10 معلومات عن شارل روبير فى ذكرى رحيله كما يلى:

1_ولد شارل روبير ريشه فى فرنسا فى 25 أغسطس عام 1850.

2_كانت له أبحاث في عدة مجالات منها الكيمياء العصبية والهضم والتحكم في حرارة الجسم في ذوات الدم الحار والتنفس.

3_حصل على جائزة نوبل في الطب عام 1913 تقديراً لأبحاثه حول التأق "الصدمة الاستهدافية" بالاشتراك مع بول بورتييه.

4_ساعدت أبحاثه في توضيح كنه حمى القش والربو وغيرهما من أمراض فرط الاستحساس للمواد الغريبة.

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5_فى عام 1914 اختير شارل ريشه عضوًا بأكاديمية العلوم الفرنسية.

6_فى عام 1887 عين ريشه أستاذًا لعلم وظائف الأعضاء بالكوليج دو فرانس.

7_في عام 1899 اختير شارل روبير ريشه عضوًا بأكاديمية الطب.

8_ كان لشارل ريشه اهتماما بدراسة الإدراك فوق الحسي والتنويم المغناطيسي،وفى عام 1905 اختير رئيسًا لجمعية أبحاث الظواهر الخارقة بالمملكة المتحدة.

9_وفي سنة 1919 صار رئيسًا شرفيًا للمعهد الدولي لعلوم ما وراء الطبيعة بباريس، ثم صار رئيسًا فعليًا له سنة 1929.

10_توفى شارل روبير ريشه فى 4 ديسمبر 1935.