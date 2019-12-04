شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الزراعة: تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اليوم الأربعاء، إن إجمالى ماتم تحصينه بلغ مليون و110 ألف و682 رأس ماشية بينهم " 672 ألف و567 رأس أبقار، 351 ألف و186 رأس جاموس، 71 ألف و159 رأس أغنام، 15 ألف و770 رأس ماعز" في الفترة من 23 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2019.

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أن حملة تحصين الماشية تواصل عملها بكل قرى ونجوع المحافظات، واتخاذ جميع الإجراءات لنجاح الحملة وتوفير اللقاحات، خاصة فى موسم فصل الشتاء، حفاظا على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج.



تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية (1)



تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية (2)

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تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية (3)



تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية (4)