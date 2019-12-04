شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يستعرض جهود الحكومة لمواجهة السحابة السوداء وتحويل "الأزمة لفرصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الحكومة لمواجهة السحابة السوداء، من منطلق شعار "تحويل الأزمة إلى فرصة"، وذلك من خلال وضع خطة تنفيذية للسيطرة على مصادر التلوث بالتنسيق بين الوزارات المعنية: البيئة، والزراعة،والتنمية المحلية، والداخلية.

وفي هذا الصدد، أوضحت وزيرة البيئة أن جهود الحكومة ارتكزت على عدة محاور هي: منظومة جمع وتدوير قش الأرز، والحد من عوادم المركبات، والتحكم في انبعاثات المنشآت الصناعية، والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، بالإضافة إلى برامج التوعية والتدريب والإعلام، مع القدرة علي المتابعة والرصد من خلال غرف العمليات المركزية.

وفيما يتعلق بمنظومة جمع وتدوير قش الأرز، أشارت الوزيرة إلى زيادة نسبة تجميع الأهالي لقش الأرز نتيجة زيادة الوعي بالأهمية الاقتصادية للقش، حيث إنه أصبح سلعة لها قيمة اقتصادية، موضحة أن نسبة تجميعات الأهالي وصلت إلى 80%، بالإضافة إلى تجميعات أخرى بالدعم المباشر وصلت نسبتها إلى 18%، أي 98% من إجمالي القش الناتج عن الحصاد.

وحول فحص عوادم المركبات، نوهت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى زيادة عدد المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام التي تم فحصها، ليصل إلى 38 ألف مركبة وأتوبيس نقل عام بنسبة زيادة 12% وكانت نسبة المخالف 20% مقارنة بنسبة مخالف 23% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتطرقت وزيرة البيئة، خلال العرض، إلى ما يتعلق بالتفتيش على المنشآت الصناعية، مشيرة إلى زيادة محاور التفتيش للسيطرة على نقاط الحرق والتفتيش على المناطق الصناعية والصناعات الصغيرة؛ حيث تم التفتيش على 6160 منشأة وكانت نسبة المنشآت المخالفة 23%، لافتة من جهة ثانية إلى انخفاض عدد المحاضر الخاصة بالحرق المكشوف للمخلفات بنسبة 34%، إذ انخفضت من 1300 لتصبح 854 محضراً للمخالفين للقانون، مقارنة بالعام الماضي؛ وذلك نتيجة الجهود التي بذلتها الأجهزة الحكومة المعنية لزيادة الوعى لدى المزارعين بمخاطر الحرق وأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية، فضلاً عن التوسع في إعداد برامج التوعية البيئية الخاصة بذلك،مقارنة بالعام الماضي.

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وأشارت الوزيرة إلى أن نتائج محطات جودة الهواء، التابعة لوزارة البيئة والتي تقوم برصد ومتابعة مستويات تلوث الهواء على مدار الساعة،أوضحت أن المستوى العام لجودة الهواء على أغلب المناطق بالقاهرة الكبرى والدلتا على مدار الفترة كان في المستوى الجيد طبقا لمؤشر جودة الهواء.

كما نوهت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الحرص الشديد على تلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، من خلال وسائل اتصال متعددة تشمل: الموقع الإلكتروني للوزارة والبوابة الحكومية، والخط الساخن 264، والصفحة المخصصة لتلقي الشكاوى على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والواتس آب، مشيرة إلى أن نسبة الاستجابة وصلت إلى 100%؛ حيث يتم إزالة أسباب الشكوى وتحرير محاضر للمخالفين وإخماد الحرائق بمعرفة الحماية المدنية.

وتحدثت الوزيرة، خلال الاجتماع، عن الجدوى الاقتصادية لهذه المنظومة، موضحة أنها توفر 20,6 ألف فرصة عمل، منها 7600 فرصة عمل مباشرة، و13 ألف فرصة غير مباشرة.

وأرجعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نجاح العمل في منظومة القضاء على السحابة السوداء وتقليل ملوثات الهواء، إلى التنسيق الجيد وتكامل العمل لجميع العناصر المشاركة في المنظومة، إلى جانب التواجد الميداني للقيادات في مواقع العمل، منوهة أيضا في هذا الصدد إلى زيادة عدد مواقع التجميع والاستمرار في الدعم 50جم/طن، مع الاستعانة بنظام تتبع للسيارات العاملة بالمنظومة، واستخدام صور الأقمار الصناعية لتكثيف الرقابة.