شكرا لقرائتكم خبر عن "العاصمة الإدارية الجديدة" توقع اتفاقية مع "اتصالات مصر" لتقديم خدمات المدن الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عقد اتفاقية خاصة بمركز إدارة العاصمة الإدارية الجديدة والتى فازت بها شركة اتصالات مصر من خلال مناقصة توريد وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة المدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتوفير وتقديم الخدمات التكنولوجية والدعم الفني داخل العاصمة الإدارية الجديدة من توريد وتركيب حلول متكاملة لتحويل خدمات المدينة لخدمات مميكنة وذكية إلى جانب إنشاء مركز الإدارة والتحكم.

ومن جانبه قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد من أهم نماذج تطبيق الخدمات التكنولوجية كونها أول مدينة يتم تخطيطها وبنائها على أسس المدن الذكية، لافتا إلى أن هذه المنااقصة تأتى ضمن المرحلة الأولى من المشروع، والتي تنافست عليها نحو ١٥ شركة محلية وأجنبية، وفازت بها شركة اتصالات مصر لتكون المشغل الأمثل لتقديم حلول وخدمات تكنولوجية."

وأضاف خلال توقيع الاتفاقية قائلا" يمثل اختيار شركة اتصالات مصر إضافة للمشروع من حيث توفير أعلى مستوى من الكفاءة والتطور وأحدث التطبيقات التكنولوجية وهو ما جاء تماشياً مع استراتيجية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتزويد العاصمة الإدارية الجديدة بأحدث النظم التكنولوجية لإدارة المدن الذكية متكاملة الخدمات، بما يدعم استراتيجية البلاد في التحول الرقمي وبالأخص فلسفة التحول للخدمات الرقمية، التي تصب في مصلحة قاطنى العاصمة الادارية، من حيث التمتع بجميع الخدمات اليومية بسهولة ويسر."

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ومن جانبه أكد المهندس حازم متولي ، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر قائلا: "فخورون بفوزنا بالمناقصة وهو ما جاء ليؤكد ريادة شركة اتصالات في السوق المصري وثقة الدولة في كفاءتها وقدرتها على دعم المشاريع القومية الاستراتيجية العملاقة. جاء ذلك تماشيا مع خطة مصر 2030 للتحول الرقمي والتي تمثل الطريق نحو التنمية الشاملة للاقتصاد المصري، كما يأتي توافقا مع استراتيجية الشركة والتي تسعى إلى تطوير قطاع الاتصالات بأكمله عن طريق توفير حلول وخدمات متكاملة من خلال نقل التجارب العالمية الناجحة للسوق المصري.

وأشار المهندس خالد زيان ، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة اتصالات مصر أن هذه الاتفاقية تضمنت توريد وتركيب حلول متكاملة لتحويل خدمات المدينة – من كهرباء ومياه وغاز واصطفاف وإضاءة طرق ولوحات إعلانية وإدارة المخلفات – إلى خدمات مميكنة وذكية فضلا عن توفير تطبيقات فرق العمل والمواطنين بالتعاون مع شركة Honeywell.

وتنص الاتفاقية على تقديم الإشارات الرقمية لتوجيه مرتادي المدينة إلى أماكن الانتظار الشاغرة، بالإضافة إلى توفير شاشات عرض فيديو Video Wall للتعرف على جميع تفاصيل الأعطال وطلبات الصيانة والشكاوى وتقديم التقارير الخاصة بالصيانة المطلوبة وفقا لتلك الأعطال بالتعاون مع شركة إم تي أي للحلول الهندسية. كما تنص الاتفاقية علي تقديم النظم الرقمية للتحكم متمثلة في وحدة تحكم المشغل المتكامل والتي تعمل على اكتشاف الأعطال وأنواعها وأسبابها، إلى جانب مراقبة وإدارة حسابات ومديونات المواطنين واكتشاف التسريبات والتلاعب والتحكم في تشغيل وإيقاف الخدمات، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى والرد على الاستفسارات بالتعاون مع شركة ALKAN للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.