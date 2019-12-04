شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الواحدة.. السيسي يعرب لرئيس جيبوتى عن تضامن مصر مع بلاده فى مواجهة الفيضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الاخبار والتقارير المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها الاتصال الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الجيبوتى، أعرب خلاله عن تضامن مصر مع بلاده في مواجهة آثار الفيضانات، فضلا عن مزيد من التغطيات الرياضية والاقتصادية والفنية المختلفة، خلال اليوم.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر الساعة 1 ظهرا.

السيسى يعرب لـ"عمر جيلة" عن تضامن مصر مع جيبوتى فى مواجهة آثار الفيضانات

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الجيبوتى "اسماعيل عمر جيلة

BBC: استئناف الرحلات من إدنبره وجلاسكو إلى شرم الشيخ 2020

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، إن الرحلات من إدنبره وجلاسكو إلى شرم الشيخ ستستأنف العام المقبل، بعد أن شملت شركة السفر "توى" مطارات تلك المدن فى برنامج العطلة الشتوية لعام 2020.

الحدث: ضبط خلية تابعة لـ"داعش" قرب مدريد قبل تنفيذ عملية إرهابية

ذكرت قناة الحدث فى خبر عاجل لها على صفحتها الرسمية بموقع تويتر أن هناك تعاونا مغربي إسباني أفضي إلى القبض

فيديو معلوماتى.. رحلة القمر الصناعى طيبة 1 بعد إطلاقه وخطة إطلاق طيبة 2

أسبوع مضى تقريبا على إطلاق القمر الصناعى المصرى "طيبة 1"، والذى تم إطلاقه الثلاثاء الماضى 26 نوفمبر الجارى

النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة

شهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية مرتفعة

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أحمد فتحى يثير الجدل على تويتر بتغريدة غامضة عن "الكرامة"

أثار أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي علامات الاستفهام حوله، بعد تغريدة غير واضحة عبر حسابه الشخصي على تويتر.

رسميا.. إطلاق شركة "استادات القابضة" لإدارة المشروعات والملاعب الرياضية

أعلنت شركة "استادات القابضة" انطلاقتها الرسمية اليوم، للبدء في إدارة العديد من المشروعات والهيئات والملاعب والاستادات خلال المرحلة المقبلة بجانب تنظيم أهم وأكبر الأحداث الرياضية.

وزير قطاع الأعمال يبحث مع شركة صينية إنتاج أول سيارة ركوب كهربائية بمصر

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، جلسة مباحثات موسعة مع وفد شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات

شاهد شعبان عبد الرحيم يهدى والدته 3 غوايش على الهواء فى لقاء نادر

شهد الوسط الفنى والشارع المصرى حالة كبيرة من الحزن بعد وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم أمس، خاصة بين محبيه وجمهوره

شاهد × دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى فى الدور الأول بالدورى آخرها الزمالك

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الأهلى فى الدور الأول بالدورى الممتاز.. وجاءت مباريات الأهلي كالتالى:

رسائل مصر لمستثمرى العالم من لندن: فرص للاستثمار وتسهيلات كبرى وقطاع خاص قائد للنمو ... الشركات البريطانية تعتزم زيادة استثماراتها وسط إشادة ببرنامج الإصلاح.. وقمة إفريقية فى 2020

على مدار 3 أيام، وبحضور 3 وزراء ورئيس منطقة قناة السويس، وحشد كبير من الشركات والمستثمرين