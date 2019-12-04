BBC: استئناف الرحلات من إدنبره وجلاسكو إلى شرم الشيخ 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، إن الرحلات من إدنبره وجلاسكو إلى شرم الشيخ ستستأنف العام المقبل، بعد أن شملت شركة السفر "توى" مطارات تلك المدن فى برنامج العطلة الشتوية لعام 2020.
ويأتى هذا الإعلان بعد أن رفعت حكومة المملكة المتحدة حظرا على الرحلات إلى المنتجع المصرى فُرض فى عام 2015.
ومن المقرر أن تبدأ الرحلات الأسبوعية من إدنبره من 2 نوفمبر، ومن جلاسكو 4 نوفمبر.
وأعلنت شركة "توى" بالفعل إعادة تقديم العطلات إلى شرم الشيخ من مطارات المملكة المتحدة العام المقبل، بما فى ذلك جاتويك ومانشستر وبرمنجهام.
وقال جوردون ديوار الرئيس التنفيذى لمطار إدنبرة: "من الجيد أن نرى شرم الشيخ تعود إلى قائمة الوجهات فى أكثر المطارات ازدحاما فى أسكتلندا لتوفر المزيد من الخيارات لركابنا، وهو أمر نتطلع دائما إلى توفيره. لقد كانت شرم الشيخ منذ فترة طويلة وجهة شهيرة لدى المصطافين وستقدم هذه الخدمة مع توى خيارات شمس الشتاء والصيف للناس".
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