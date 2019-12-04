"الإعجاز العلمي" بـ"البحوث الإسلامية" تعقد أولى لقاءات الموسم الثقافي للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

عقدت لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرّة بمجمع البحوث الإسلامية، أولى محاضرات موسمها الثقافي الجديد، الأسبوع الجاري، بمسجد مدينة البعوث.

وألقى المحاضرة الدكتور مصطفى إبراهيم حسن، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة الأزهر، عضو لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرّة، بحضور المستشار سعيد عبدالوهاب الزهوي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور علي فؤاد، والدكتور سمير المعراج، مدير عام شؤون مجلس مجمع البحوث الإسلامية، وعدد من الطلاب الوافدين.

وتناول اللقاء، الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف في قول النبي صلى الله عليه وسلم (أُحلِّت لنا ميتتان ودمانِ؛ فأما الميتتان، فالجراد والحوت، وأما الدَّمان، فالكَبِد والطحال)، والحديث عن الجراد وصفاته، ومواطن ذِكره في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والتي أقرّت أكل الجراد، حيث تناوله الرسول في عدد من الغزوات مع الصحابة.

ويتضمن الموسم الثقافي الذي تعقده اللجنة مجموعة من الندوات العلمية المتخصصة في مجال الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بحضور الطلاب الوافدين، وغيرهم من الباحثين بجامعة الأزهر وخارجها، ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف اللقاءات العلمية المتخصصة والتوعية الثقافية للطلاب والباحثين، وإشراف الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.​