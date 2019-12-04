اجتماع بقناة ten عصر اليوم.. ومصادر: الإدارة اتخذت قرارًا بالغلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشفت مصادر بقناة ten لمصراوي، أن إدارة القناة ممثلة في الإعلاميين عمرو عبد الحميد رئيس القناة ونشأت الديهي المدير التنفيذي، سيعقدان اجتماعًا في الثالثة عصر اليوم مع العاملين بالقناة لعرض موقف القناة الحالي وإبلاغهم بقرار مالك القناة الإماراتي باحتمالية إغلاقها ووقف بثها مع نهاية العام.

وأضافت المصادر، أن قرار الغلق يأتي لرغبة المالك بسبب خسائر القناة وعدم وجود عوائد مادية كبيرة من الإعلانات، لافتة إلى أن مجلس إدارة القناة من المقرر أن يخبر العاملين بالقناة خلال الاجتماع بقرار الإغلاق.

وأكدت المصادر أن القناة أبلغت الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، بقطع البث عن القناة في توقيت معين، سيتم الإعلان عنه في الاجتماع القادم.

من جانبه، أكد الإعلامي نشأت الديهي مدير القناة في تصريح مقتضب لمصراوي، أن إدارة القناة ستعقد اجتماعًا مع كل العاملين بها في الثالثة عصر اليوم، لافتا إلى أن الإدارة ستعلن قرارها النهائي عقب الاجتماع.