أبرزها التأمين الصحي.. "الهجرة" تتواصل "بالفيديو كونفرانس" لحل مشكلات المصريين بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

واصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاءاتها مع المصريين بالخارج، في ثاني لقاء ضمن سلسلة "اسأل واقترح لايف مع وزيرة الهجرة"؛ للتواصل المباشر مع المصريين بالخارج، وتلقي مقترحاتهم وحل مشكلاتهم، بالإضافة لتناول ما يمس الجاليات المصرية بالدول التي يتواجدون بها.

أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها باللقاء الثاني مع المصريين بالخارج بالدول التي يتواجدون بها، بعد أن استهلتها بالمملكة العربية السعودية، واليوم من الأردن، مشيرة إلى أن السلسلة تهدف للتواصل مع المصريين بالخارج بشكل مباشر، بشتى الطرق عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإليكترونية والبريد الإليكتروني والهواتف والخطوط الساخنة وغيرها، لحل مشكلاتهم وتلقي مقترحاتهم، مضيفة أن الوزارة تعمل جاهدة على متابعة المصريين بالخارج ونجاحاتهم وتلبية احتياجاتهم، والوقوف إلى جانبهم في أي أزمة.

ومن جانبه، تحدث طارق خضر، أحد أبناء الجالية المصرية في الأردن، عن المهن التي تم غلقها أمام المغتربين هناك، والتي تبلغ ٢٨ مهنة، وطالبت الوزيرة المواطنين بتسجيل هذه المهن، والمتضررين من القرار ومحافظاتهم؛ لنتمكن من دراسة ما يمكن تقديمه للشريحة المتضررة.

كما تناول أيضا ملف التأمين الصحي وارتفاع تكلفة العلاج في الأردن للوافدين، مطالبا بمحاولة إيجاد حلول؛ حرصا على حياة الكثير من المرضى، ومراعاة لأحوال العمالة المصرية البسيطة هناك.

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور محمد سامي، الشرائح المختلفة للمواطنين المصريين بالأردن، موضحا أنها تتألف من العمالة البسيطة والمهنيين إضافة إلى الكوادر المتوسطة من الأطباء والمهندسين، وأخيرا الأجيال الجديدة من أبناء الجيلين الثاني والثالث، وكذلك الأسر المصرية الأردنية المشتركة.

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كما استعرض إبراهيم سلامة ملف الوظائف المغلقة؛ مؤكدا أن هذا النظام يسري على كافة الجنسيات المتواجدة في الأردن، مناشدا الجالية المصرية بالتعجيل بتصويب أوضاعها، وبدورها أكدت وزيرة الهجرة أهمية تصويب أوضاع العمالة المصرية في الأردن، مشيرة إلى أن السفارة المصرية في الأردن ناشدت المصريين بالمملكة كثيرا؛ لتصويب الأوضاع لعدم التعرض لمشاكل وأزمات.

كما استعرض سلامة، ملف تجديد رخصة القيادة، موضحا أن هناك شروطا كثيرة من الممكن أن تصعب على العمالة المصرية تنفيذها.

ومن جانبه، أكد حسين الحسيني مراسل التليفزيون المصري ولعدة صحف، أن الجالية المصرية تعامل معاملة رائعة من السلطات الأردنية، موضحا أن غلق الوظائف جاء لتوفير فرص عمل للأشقاء بالأردن، بعد ارتفاع نسبة البطالة بينهم، فيما تشكل العمالة المصرية تمثل نسبةكبيرة من العمالة في الأردن، مؤكدا على أهمية التوعية، بداية من مغادرة المغترب أرض مصر، وتثقيفه قانونيا، موضحا أهمية العمل بنفس المهنة المسجلة بالعقد.

وكان رابع المتحدثين، الدكتور رشدي اللبان، مصري مقيم في الأردن منذ ٤٠ عاما، وشغل منصب مدير تنفيذي للبنك الأهلي الأردني، ويدرب الأردنيين بالبنك المركزي الأردني، وتاهيلهم لسوق العمل، وأشاد بجهود وزيرة الهجرة لرعاية المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم، مطالبا بتوعية المصريين بالأردن بالقوانين الأردنية؛ حتى لا يتعرضوا للمخالفات والعقوبات التي من الممكن أن تصل للحبس.

كما أجابت السفيرة نبيلة مكرم على الاستفسارات التي وردت عبر الصفحة الرسمية بالفيسبوك "Moemigegy"، في التعليقات الخاصة بفيديو البث المباشر، والتي تمثلت في إمكانية اصطحاب أحد العاملين لزوجته بالأردن، والتصويت الإلكتروني خلال فترة الانتخابات.