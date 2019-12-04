أول صور لوصول الدفعة الأولى من جرارات جنرال إلكتريك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية لهيئة السكة الحديد، عدة صور لوصول الدفعة الأولى من جرارات جنرال الكتريك الأمريكية ضمن صفقة الـ100 جرار.

وقال الهيئة، إنه تم إرساء السفينة بحري جدة علي رصيف 66 بميناء الإسكندرية والمحملة بعدد 10جرارات جنرال إلكتريك الدفعة الأولى ضمن صفقة عدد 110 جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرارًا.

وتعاقدت هيئة السكة الحديد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، على لتصنيع وتوريد 110 جرار جديد للسكة الحديد، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيا بالسكة الحديد في مصانع الشركة وتأهيلهم.