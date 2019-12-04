وفد روسي يزور منطقة شق الثعبان لحل مشكلة سرقات التيار الكهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لمصراوي، إن وفدًا يضم مهندسين تابعين لإحدى الشركات الروسية وصل منذ قليل، إلى منطقة شق الثعبان لمعاينة المنطقة على الطبيعة وإعداد تصور كامل يتضمن وجود آلية لإحكام السيطرة على عمليات سرقة التيار الكهربائي والتعدي على مهمات الشبكة الكهربائية، الأمر الذي يضيع على الشركة ملايين الجنيهات شهريا.

ومن المقرر أن يجرى الوفد الروسى جولة على الطبيعة بعد حصر المغذيات والمحولات الموجودة بالمنطقة التي يستمد منها أصحاب المصانع والورش التيار الكهربائي.

زيارة الوفد الروسى التابع لإحدى الشركات الخاصة الروسية جاءت بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها المحاسب محمد محمود السيسي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لروسيا منذ أيام، والتي تم خلالها الاتفاق على وجود استراتيجية جديدة مع إحدى الشركات الروسية لإحكام السيطرة على سرقات التيار الكهربائي.

استقبل الوفد الروسي عدد من قيادات شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في مقدمتهم المهندس حامد مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس قطاعات شبكات القاهرة، والمهندس أحمد رمضان رئيس شبكات المعادى ومحمد عبدالصبور مدير عام التحصيل بقطاع كبار المشتركين بالشركة وعدد من المهندسين والمحاسبين التابعين لقطاعات الشركة المختلفة.