رئيس العاصمة الإدارية: تغطية المرحلة الأولى من المدينة بشبكة الإنترنت الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

قال اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع العاصمة الإدارية من أضخم المشروعات في كل شي، لافتا إلى أن ما يميز العاصمة الإدارية عن باقي المدن الوسائل التكنولوجيا الموجودة بها.

وأضاف عابدين خلال توقيع برتوكول تعاون مع شركة اتصالات مصر وشركة هانيويل، لتوريد وتشغيل الأنظمة التكنولوجية في العاصمة، إن المشروع يستهدف التحكم في مرافق العاصمة الإدارية من كهرباء ومياه وغاز وإتاحة هذه الخدمة للمواطنين أيضا, لافتا إلى أن المرحلة الأولى سيتم تغطيتها بشبكة الإنترنت الذكية على مساحة 40 الف كيلو متر.

وأشار رئيس شركة العاصمة أن العاصمة الإدارية ستكون تكنولوجية من الدرجة الأولى كما أننا نستهدف نقل هذه الوسائل إلى المدن الجديدة.​