ضبط صاحب شركة للنصب على راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بسوهاج، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، أفادت بقيام أحد الأشخاص (صاحب ومدير إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج)، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للدول العربية ، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم، متخذاً من شركته المشار إليها مقراً لممارسة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تم ضبط المتهم وبتفتيش مقر الشركة عُثر على (100جواز سفر بأسماء ضحاياه راغبي السفر للعمل بالخارج - جهاز حاسب آلي "لاب توب" بفحصه تبين أنه يحتوى على العديد من صور بطاقات الرقم القومي وسمات الدخول لبعض الدول العربية وجوازات سفر - العديد من الصور الضوئية لجوازات السفر والتأشيرات وعقود العمل لإحدى الدول العربية – 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين أنهما يحويان على العديد من صور بطاقات وجوازات السفر الخاصة براغبي السفر وكذا الرسائل للمتعاملين معه في هذا النشاط - مبلغ مالي 12 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي)، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.