أمن القاهرة: ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق في منطقة المرج.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغاً بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج، مفادها أن كلا من "إسلام. م. ع" 26 سنة عاطل، و"عمرو. ع. م"، 23 سنة عاطل، سابق اتهامهم في 10 قضايا سرقة، ويكونان فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهما.

وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب عدد 8 حوادث سرقة مسكن بذات الإسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.