إحالة دعوى شطب صيدليات 19011 لمخالفتها قانون الصيادلة للمفوضين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، إحالة الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت، والتي طالب فيها بإلغاء قيد وشطب ومحو السجل التجاري لشركة صيدليات 19011 لمخالفتهم لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها .
وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 2268 لسنة 74 قضائية، أن الشركة صاحبة السجل التجاري محل الدعوى قامت بالتحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وامتلكت أكثر من مائة صيدلية، وأدارتها رغم حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين، أو ادارته أكثر من صيدلية واحدة، علما بتأييد المحكمة الدستورية العليا لحظر امتلاك أكثر من صيدليتين أو ادارة اكثر من صيدلية .
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