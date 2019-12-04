ضبط صاحب مصنع استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفها في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الحاصلات الزراعية.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من "مدير شركة للاستيراد والتصدير و2 آخرين -مقيمين بالإسكندرية" بقيام أحد الأشخاص "صاحب مصنع مواد غذائية -مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية -سبق اتهامه في قضية شيك" بالنصب والاحتيال على الشاكين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 2 مليون و400 ألف جنيه، بزعم استثمارها لهم في مجال تصدير الحاصلات الزراعية للخارج، من خلال شركة وهمية، وإيهامهم بملكيته لتلك الشركة "خلافاً للحقيقة".

بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أمكن ضبط المتهم المذكور بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.