بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة " تكاتك" في النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية والتكاتك، بإسلوب توصيل الأسلاك، بمنطقة النهضة.

كانت معلومات وردت للمقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، مفادها أن كلاً من "أحمد.ش"، عاطل، "عواد. ر"، عاطل يكونان فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات البخارية توك توك بإسلوب توصيل الأسلاك، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن المقدم محمد السيسي، رئيس المباحث، والرائد محمد الصيرفي، معاون أول المباحث، من ضبطهما.

وبمواجهتهما أمام العميد أحمد البستاني، مفتش الأمن العام، بالتحريات والمعلومات اعترفا بارتكاب عدد 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، جاري التوصل لبيانات لمالكها.

تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات البخارية المستولى عليها بمكان إخفائها داخل إحدى الجراجات الكائنة بدائرة القسم، لدي عميليهما سيئ النية، بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بشرائهما الدراجات البخارية المضبوطة بحوزتهما من المتهمان للتصرف فيها بالبيع وإنهما علي علم بأنها من متحصلات حوادث سرقة، جاري استدعاء المجني عليهم للتعرف على الدراجات المستولي عليها.

تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية وأحالها اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء سليمان شتا، مدير قطاع الشرق، والعقيد عمرو الصادق، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.