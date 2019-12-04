ضبط شخصين بحوزتهما 750 جرام هيروين وبندقية خرطوش في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة بمديرية أمن الشرقية، إثنين من العناصر الإجرامية، لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري. معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أفادت قيام "عاطلين– لأحدهما معلومات جنائية-مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية" بالاتجار في المواد المخدرة، متخذان من محل إقامتهما مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وعُثر بحوزتهما على "750 جرام هيروين -بندقية خرطوش -4 طلقات لذات العيار-مبلغ مالي". وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح لاستخدامه في نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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