سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية في سوهاج، عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية

كان قسم شرطة ثانٍ سوهاج تبلغ من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بسرقة دراجته النارية.

وتوصلت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (مسجل شقي خطر "سرقات متنوعة"، سائق، عاطل "له معلومات جنائية")؛ حيث كونوا تشكيل عصابي فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، وإعادة بيعها بمعرفة الثالث عقب تغيير معالمها، مُتخذين من دائرة القسم والأقسام والمراكز المجاورة مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة أجرة "تاكسي" قيادة أحدهم والمستخدمة في ارتكاب الوقائع، وبحوزة أحدهما (فرد محلى الصنع – طلقة من ذات العيار) وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية، واعترفوا بارتكاب حوادث سرقة بدائرة المركز، كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.