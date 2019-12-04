القبض على 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من القبض على 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل في دار السلام.

وردت معلومات للمقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن 6 حارة مسعد من شارع الشوربجي عزبة خير الله دائرة القسم.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهمين.

انتقل الرواد أحمد رضوان، ومحمد أكرم، وعبد الرحمن رجائي، وأحمد عبد المعطي، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطهم وتبين أنهم كل من "حربي.ع" عاطل، "علاء.ع"، عاطل، "مختار.ع" عامل، "عويس.ف" عامل، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار اليه ملك الاول والثاني والثالث وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 8 متر، وأدوات تنقيب على النحو التالي، 2 موتور مياه، هيلتي حفر، خرطوم لسحب المياه.

وبمواجهتهم أمام العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعميد محمد علام، مأمور قسم دار السلام، إلى النيابة العامة.