مصر | حبس تشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار في دار السلام

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم وسام عطية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار، داخل عقار بعزبة خير الله ـ دائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطهم.

وتبين أنهم كل من "حربي. ع. م" 35 سنة عاطل و"علاء. ع. م" 27 سنة عاطل، و"مختار. ع. م" 29 سنة عامل و"عويس. ف. ص" 59 سنة عامل، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه " ملك الأول والثاني والثالث ".

وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 8 متر، وأدوات تنقيب على" 2 موتور مياه، هيلتي حفر، خرطوم لسحب المياه".

وبمواجهتهم أمام العميد محمد علام مأمور القسم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عــــــن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.