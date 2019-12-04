مصر | بينها حكمين بـ"الإعدام".. ضبط هارب من تنفيذ 4 أحكام قضائية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينها حكمين بـ"الإعدام".. ضبط هارب من تنفيذ 4 أحكام قضائية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافرت معلومات للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة جنوب الصعيد مفادها اختباء (أحد العناصر الإجرامية - مُقيم بناحية الطوايل الشرقية بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج، ومطلوب التنفيذ عليه في (4) أحكام جناية "2 حكم بالإعدام – 2 حكم بالسجن المؤبد" في قضايا "قتل عمد – شروع في قتل") بمنطقة الهرم بنطاق مديرية أمن الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات وبرئاسة قطاع الأمن العام تم ضبطه حال تواجده بشارع المنصورية بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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