مصر | بينها حكمين بـ"الإعدام".. ضبط هارب من تنفيذ 4 أحكام قضائية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينها حكمين بـ"الإعدام".. ضبط هارب من تنفيذ 4 أحكام قضائية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توافرت معلومات للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة جنوب الصعيد مفادها اختباء (أحد العناصر الإجرامية - مُقيم بناحية الطوايل الشرقية بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج، ومطلوب التنفيذ عليه في (4) أحكام جناية "2 حكم بالإعدام – 2 حكم بالسجن المؤبد" في قضايا "قتل عمد – شروع في قتل") بمنطقة الهرم بنطاق مديرية أمن الجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات وبرئاسة قطاع الأمن العام تم ضبطه حال تواجده بشارع المنصورية بدائرة قسم شرطة الأهرام.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.