مصر | بأسلوب "الخطف".. سقوط عصابة سرقة هواتف المواطنين بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأسلوب "الخطف".. سقوط عصابة سرقة هواتف المواطنين بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والدراجة النارية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد (10) حوادث بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما سيئي النية (عاطلان -"لهما معلومات جنائية")، أمكن ضبطهما والمسروقات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المسروقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا قيام (عاطلين – "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بالطريق العام بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، واتخاذهما من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

