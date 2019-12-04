مصر | ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية في سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثانٍ سوهاج بمديرية أمن سوهاج من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بسرقة دراجته النارية.

وتوصلت الجهود أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص (مسجل شقي خطر "سرقات متنوعة"، سائق، عاطل "له معلومات جنائية")، حيث كونوا تشكيل عصابي فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، وإعادة بيعها بمعرفة الثالث عقب تغيير معالمها، مُتخذين من دائرة القسم والأقسام والمراكز المجاورة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة أجرة "تاكسي" قيادة أحدهم والمستخدمة في ارتكاب الوقائع، وبحوزة أحدهما (فرد محلي الصنع – طلقة من ذات العيار) وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية، واعترفوا بارتكاب حوادث سرقة بدائرة المركز، كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.