مصر | بأسلوب "التسلق".. ضبط عصابة سرقة المساكن في المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأسلوب "التسلق".. ضبط عصابة سرقة المساكن في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج مفادها أن كل من: "إسلام. م. ع" سن 26 عاطل ومقيم حارة مكة من شارع عبد الله طلب ـ كفر الشرفا دائرة القسم والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا آخرها 20049 لسنة 2018م المرج " سرقة مسكن " والمطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس جزئي " سرقة، تسول " بإجمالي حبس سنة وشهر، و"عمرو. ع. م" سن 23 عاطل ومقيم 13 شارع محمد امبابي ـ كفر الشرفا ـ دائرة القسم والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا آخرها 30941 لسنة 2016م المرج " مخدرات "، يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب " التسلق " وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهما.