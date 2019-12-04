مصر | بأسلوب "التسلق".. ضبط عصابة سرقة المساكن في المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأسلوب "التسلق".. ضبط عصابة سرقة المساكن في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج مفادها أن كل من: "إسلام. م. ع" سن 26 عاطل ومقيم حارة مكة من شارع عبد الله طلب ـ كفر الشرفا دائرة القسم والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا آخرها 20049 لسنة 2018م المرج " سرقة مسكن " والمطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس جزئي " سرقة، تسول " بإجمالي حبس سنة وشهر، و"عمرو. ع. م" سن 23 عاطل ومقيم 13 شارع محمد امبابي ـ كفر الشرفا ـ دائرة القسم والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا آخرها 30941 لسنة 2016م المرج " مخدرات "، يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب " التسلق " وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.
وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب عدد 8 حوادث سرقة مسكن بذات الأسلوب.
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهما.
وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب عدد 8 حوادث سرقة مسكن بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدي عميلهم " سيئ النية " المدعو أشرف بدوي مصطفى عبد الحميد سن 40 عاطل ومقيم 8 حارة محمد نصار من شارع محمود محروس دائرة قسم شرطة عين شمس والسابق اتهامه في القضية رقم 1472 لسنة 2005م النزهة " سرقة بالإكراه ".
وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.
وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.