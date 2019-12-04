مصر | "ضبط 9 قضايا تهريب".. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضبط 9 قضايا تهريب".. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (9) قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – أقمشة – مستحضرات تجميل – ساعات يد – أطقم حشو تيل فرامل سيارات النقل – قطع غيار وإطارات كاوتش – قطع غيار بوتاجازات) بلغت إجمالي القيمة والتعويض تجاوزت ثلاثة ملايين جنيه.



في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط (2) قضية.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (48) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، تسول، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى، إنتهاء فترة التصريح، مخالفة صيد، صيد فى الممنوع، عثور على غزل).



في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1083) مخالفات مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (309) حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (6) قضايا متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

