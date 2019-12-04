أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" يعقد أولى لقاءات الموسم الثقافي للطلاب الوافدين بمدينة البعوث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" يعقد أولى لقاءات الموسم الثقافي للطلاب الوافدين بمدينة البعوث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرّة بمجمع البحوث الإسلامية، أولى محاضرات موسمها الثقافي الجديد، الأسبوع الجاري، بمسجد مدينة البعوث الإسلامية.

حيث ألقى المحاضرة د. مصطفى إبراهيم حسن، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر، عضو لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرّة، وذلك بحضور المستشار سعيد عبدالوهاب الزهوي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، د. علي فؤاد، د.سمير المعراج، مدير عام شؤون مجلس مجمع البحوث الإسلامية، وعدد كبير من الطلاب الوافدين.



تناول اللقاء الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف في قول النبي صلى الله عليه وسلم (أُحلِّت لنا ميتتان ودمانِ؛ فأما الميتتان، فالجراد والحوت، وأما الدَّمان، فالكَبِد والطحال)، والحديث عن الجراد وصفاته، ومواطن ذِكره في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والتي أقرّت أكل الجراد، حيث تناوله الرسول في عدد من الغزوات مع الصحابة.



ويتضمن الموسم الثقافي الذي تعقده اللجنة هذا العام مجموعة من الندوات العلمية المتخصصة في مجال الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بحضور الطلاب الوافدين، وغيرهم من الباحثين بجامعة الأزهر وخارجها، بالإضافة إلى الجمهور العام، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، بتكثيف اللقاءات العلمية المتخصصة والتوعية الثقافية للطلاب والباحثين، وإشراف د.نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.