أخبار مصر | تداول 494 شاحنة و30 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 494 شاحنة و30 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 494 شاحنة بضائع و30 سيارة.

ميناء سفاجا:

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يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 98 شاحنة بينما تغادر ثلاث سفن وهى أمانة، عزيز اكسبريس، الحرية2 وعلى متنهم 124 شاحنة و12 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى Oean aicon، أمانة، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 110 شاحنة و8 سيارة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 103 شاحنة و8 سيارة.

ميناء نويبع:

يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 26 شاحنة و2سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وبابل وغادرت ثلاث سفن وهى سينا، بابل، برنسيسة وعلى متنهم 33 شاحنة.