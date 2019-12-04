أخبار مصر | "صناعة الوفد": رقمنة شركات قطاع الأعمال خطوة جيدة رغم تأخرها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناعة الوفد": رقمنة شركات قطاع الأعمال خطوة جيدة رغم تأخرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن التحول الرقمي بالنسبة بشركات قطاع الأعمال ضرورة مهمة لتطوير العمل داخل هذا القطاع الذي يعاني من خسائر متواصلة.

وقال قوطة، إن اختيار تكنولوجيا من شركتي "ساب" و"مايكروسوفت" لإدارة موارد 60 شركة، لتشمل تخطيط وإدارة موارد الشركات في 6 محاور رئيسية هي: المالية، الموارد البشرية، المبيعات، المشتريات، المخازن، الإنتاج، خطوة جيدة رغم تأخرها لمدة طويلة.

وأشار رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إلى ضرورة التركيز بشكل أكبر على شركات قطاع الأعمال لما لها من أهمية كبيرة كقوة داعمة للاقتصاد المصري، يمكن أن تكون قيمة مضافة له إذا ما تم هيكلتها وتأهيلها بشكل مناسب بدلًا من كونها تمثل عبئًا على الاقتصاد في الوقت الحالي بسبب خسائرها المتواصلة.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام منذ أيام قليلة عن الانتهاء من أكبر مناقصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط للتحول الرقمي في شركاتها التابعة، بهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل بالشركات ورفع كفاءة الإنتاج.



وتم اختيار تكنولوجيا شركة ساب في الشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والغزل والنسيج، أما شركة مايكروسوفت فقد تم اختيار التكنولوجيا الخاصة بها في الشركات القابضة للنقل البحري والبري والأدوية والسياحة والتأمين.