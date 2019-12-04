شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أفريقي يشيد بتجربة مصر في إنشاء منظومة «تقييم القدرات والمسابقات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد وفد أفريقي رفيع المستوي بالتجربة المصرية في إنشاء منظومة عمل مركز تقييم القدرات والمسابقات، التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدين أنها نموذجًا يحتذى به، خاصة في نظامه الإليكتروني، الذي يحقق أحد أهم متطلبات رفع كفاءة العمل في الجهاز الإداري للدولة، واستثمر أهم ما وصلت إليه التكنولوجيا في إنشاء المنظومة إلى جانب توفير الوقت والجهد.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز للوفد الإفريقي الخاص بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، الأربعاء، للاطلاع على التجربة المصرية في مجالات الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارة وحوكمة الشركات والتجربة المصرية في مجالات التخطيط والإصلاح الإداري، وتمكين المرأة والشباب.

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وقام الوفد بزيارة مركز تقييم القدرات والمسابقات وتفقد غرفة التحكم، وشاهد من خلالها أعمال التقييم التي تجري بالتزامن مع الزيارة للمتقدمين لشغل وظائف في إحدى الجهات، كما تفقد قاعات التقييم.

واستعرض الدكتور صالح الشيخ خلال الزيارة استراتيجية مصر ٢٠٣٠ وخطة الإصلاح الإداري والتي تهدف إلى تكوين جهاز إدارى حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة، يقدم خدمات ذات جودة عالية، يخضع للمساءلة ويعلي من رضاء المواطن ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفع شأن الأمة المصرية، كما تطرق إلى خطة الإصلاح الإداري، التي أعلنتها الحكومة المصرية بمحاورها الخمسة وهي الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسى وبناء وتنمية القدرات بالإضافة إلى بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة.

كما استعرض أهم اختصاصات عمل الجهاز ومنها معاونة الجهات الحكومية المختلفة في إعداد الهياكل التنظيمية وتخطيط القوي العاملة وتقييم الوظائف. جدير بالذكر أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، التي قرر رؤساء الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي إنشائها في عام ٢٠٠٣ تركز على دعم الحوكمة الرشيدة في القارة، بوصفها اداة للتقييم الذاتي وتبادل الخبرات بين الدول الافريقية، انطلاقًا من اقتناعها بالارتباط الوثيق بين التنمية والحوكمة الرشيدة، حيث تقدم كل دولة تقريرا عن أدائها في كافة المجالات.