شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء يبحث مع مساعد وزير الخارجية سبل التعاون المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، مع معالي السفير إيهاب فوزي، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والعلاقات متعددة الأطراف، بحضور الدكتور محمد حامد الأكشر، مقرر لجنة العلاقات الخارجية، الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل النقابة، لبحث سبل التعاون بين نقابة أطباء مصر، ووزارة الخارجية المصرية.

وقال الدكتور محمد الأكشر، أن اللقاء تضمن التحاور في عدة نقاط هامة، وبعض مشاكل الأطباء التي يجدها الأطباء أثناء سفرهم للخارج مثل رفع درجة الاعتراف بالماجستير في التخصصات الطبية من الجامعات المصرية، بحيث يسمح للطبيب بالترقي لدرجة استشاري بعد عدد معين من سنوات الخبرة، كما هو متبع في مصر، وسبل اعتماد تحليل الــ«PCR» للكشف على الإصابة بفيروس سي بدلا من «antibodies»، والاعتراف بالدبلومة الحديثة كمساعد أخصائي في التخصصات وليس ممارس عام.

وأشار مقرر لجنة العلاقات الخارجية، أنه تم التوصل لبعض الحلول منها التواصل مع الشؤون القنصلية لوزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتواصل مع وزارات الهجرة، والقوى العاملة، والتعليم العالي، والصحة، لوضع طرق لحل هذه المشاكل، وعقد بروتوكول تعاون بين النقابة والمؤسسات المعنية من أجل وضع حلول جذرية.