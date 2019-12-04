شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يُعيد فتح شارع استراحته بالغردقة المغلق منذ 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر الجديد، مسؤولي إدارة المرور بالغردقة، بازالة الحواجز المرورية الموجودة منذ ٦ سنوات، وفتح الطريق الرابط بين منطقة الهلال والنادي الاجتماعي لمدينة الغردقة خلف مكتبة مصر العامة وحديقة الأسرة، والمار أمام استراحة المحافظ، وتم فتح الشارع أمام الحركة المرورية.

وأكد سكان المنطقة، أن هذا الشارع مغلق منذ ٦ سنوات ولم يتحرك أي مسؤول لإعاده فتحه وغزالة الحواحز المروريةن لوجود استراحة المحافظ على جانبه، ووجه السكان الشكر للمحافظ على قراره، مطالبين بفتح باقي الشوارع المغلقة بمدينة الغردقة وإعادة الحركة المرورية لها.