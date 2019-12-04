شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار»: عرض مبادرة «جامعة بلا تدخين» على «الأعلى للجامعات» تمهيدًا لتنفيذها 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المؤتمر الإقليمي السنوي الـ18 للجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، المقام خلال الفترة من 4-6 ديسمبر الجاري، بحضور الدكتور أشرف حاتم، مستشار الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس المؤتمر، والدكتور طارق صفوت، رئيس الجمعية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق.

وأكد الوزير، على الدور العلمي الكبير للجمعية المصرية للشعب الهوائية في الحقل الطبي، وأنها تعد واحدة من الجمعيات العلمية العريقة في مصر، وتسعى إلى تقديم كل جديد في مجال أمراض الصدر والجهاز التنفسي والشعب الهوائية، من خلال مؤتمرها السنوي بمشاركة خبراء متميزين من داخل مصر وخارجها.

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وأضاف «عبدالغفار»، أن مجال طب الشعب الهوائية يعد أحد الفروع الحيوية في مجال العلوم الطبية، مؤكدًا أهمية التطوير والتحديث المستمر للعلوم الطبية، والوقوف على كل جديد بشأنها في مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى جهود الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير نظام الدراسة بالقطاع الطبي لمواكبة التطورات العالمية، والضوابط التي تم وضعها لمزاولة مهنة الطب، وإنشاء هيئة قومية للتدريب الإلزامي للأطباء.

وأشاد «عبدالغفار» بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في تنفيذها مبادرة «جامعة بلا تدخين»، لافتًا إلى خطورة التدخين بكافة أشكاله على صحة الإنسان، مشيرًا إلى أنه سوف يعرض هذه المبادرة على المجلس الأعلى للجامعات؛ تمهيدًا لتنفيذها في الجامعات المصرية بداية من العام المقبل بعد وضع الضوابط المناسبة لها.

وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يكتسب قيمة كبيرة من خلال الأهداف الهامة التي يسعى إلى تحقيقها، والتي يأتي على رأسها التعرف على كل ما هو جديد في مجال أمراض الشعب الهوائية، سواءً من خلال البحوث وأوراق العمل المقدمة خلال الجلسات، أو التطبيقات والابتكارات التي يضمها المعرض المصاحب للمؤتمر، أو المحاضرات والدورات التعليمية وورش العمل والعروض الحية المتنوعة، أو ما يشهده من تواصل وتبادل للخبرات بين الأساتذة والعلماء المشاركين من مختلف أنحاء العالم.

وفي ختام كلمته، طالب «عبدالغفار» بالمزيد من التعاون والتنسيق بين المؤسسات الأكاديمية والخدمية المتخصصة في المجال الطبي؛ بهدف زيادة التواصل مع المؤسسات المناظرة في الخارج، والتعرف على أحدث مستجدات العلوم الطبية. وعلى هامش فعاليات المؤتمر، استعرض الدكتور لطفي جعفر، رئيس لجنة مكافحة التدخين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تجربة الجامعة في القضاء على التدخين، من خلال تنفيذ مبادرة «جامعة بلا تدخين».