شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: المشروعات التي افتتحها السيسي بدمياط «إنجاز كبير للغاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، بالحديث عن المشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحافظة دمياط، أمس، والتي تأتي بعد أيام قليلة من الافتتاحات الرئاسية لعدد من المشروعات المهمة ببورسعيد، وعلى رأسها إطلاق خدمة التأمين الصحي الشامل رسمياً.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أهمية المشروعات التي تم افتتاحها أمس بمحافظة دمياط ووصفها بأنها «إنجاز كبير للغاية».

وأشاد مدبولي بالمشروعات الجديدة التي تم افتتاحها، وتضمنت مشروع إسكان بدار مصر، وفندق اللسان، ومدينة دمياط للأثاث، ومشروع محطة كهرباء غرب دمياط، ومركز التعليم المدني، وغيرها.

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وأضاف مدبولي: «هذه الإنجازات تحدث الآن بكل محافظات الجمهورية، وفي هذا السياق أعد مجلس الوزراء توثيقاً بحجم الأعمال التي تم تنفيذها في كل المحافظات على مدار السنوات الخمس الماضية، منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً، والمقرر الانتهاء منها نهاية يونيو 2020».

وفي سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء المسؤولين بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بالمحافظات، مشيراً إلى أنه مستمر في سلسلة زياراته للمحافظات برفقة عدد من الوزراء المعنيين للوقوف على نسب إنجاز المشروعات، وحل المشكلات على أرض الواقع، وكذا تذليل العقبات التي تواجه كلاً من المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأوضح أن الحكومة تبذل قصارى جهدها خلال الفترة الحالية لاتخاذ خطوات ملموسة نحو التحول الرقمي، لافتاً إلى أنه تم تفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، والحكومة مستمرة في زيادة هذه الخدمات الإلكترونية التي تسهم فى تحقيق رضا المواطنين، وتوفر عليهم الجهد والوقت، كما تقلل من التعامل المباشر بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة.

ونوّه مدبولي باستمراره في عقد سلسلة لقاءاته مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظات المختلفة، والتي بدأت خلال الأسابيع الماضية بالاجتماع مع نواب ثلاث محافظات هي: الوادي الجديد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، مشيراً إلى أهمية التواصل بين الحكومة وأعضاء البرلمان، وأنه سيتم عقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين لبحث الملفات والمطالب التي طرحها أعضاء البرلمان عن المحافظات الثلاث التي تم الاجتماع بهم.