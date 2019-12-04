شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يطالب بإنهاء الأعمال بالمشروعات المتعثرة: لا نملك رفاهية الوقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أننا لا نملك رفاهية الوقت في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تساهم في حل مشاكل وأزمات المواطنين، مطالبًا بدفع كافة الأعمال المتعثرة والمتوقفة في المشروعات لتحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بمدينة شبرا الخيمة، لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة بنطاق حي غرب وشرق شبرا الخيمة، بالإضافة إلى تفقد شوارع المدينة ومتابعة منظومة النظافة ورفع القمامة من الشوارع، فضلا عن دراسة المشكلات التي تعاني منها المدينة ودراسة الملفات الهامة التي سيتم التعامل معها خلال الفترة المقبلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة شبرا الخيمة.

ورافق المحافظ خلال الجولة نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وكل من الدكتور صلاح حسب الله، والدكتور نضال السعيد، والسيد حماد، وعبدالسلام الخضراوي، أعضاء مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد إسماعيل، مدير مديرية الطرق، والدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، وأشرف قربة، مدير إدارة النظافة والتجميل بالمحافظة، كما رافق سيادته الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإدارات المعنية بالمتابعة والتفتيش المالي والإداري والمكتب الفني.

وذكر بيان صادر من المحافظة، الأربعاء، أن محافظ القليوبية تفقد كوبري الشرقاوية الجاري إنشاؤه بمنطقة الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة، والذي تم الانتهاء من 70% من أعماله، ويهدف مشروع إنشاء الكوبري إلى ربط مناطق بيجام والسلخانة وحوض العمدة والتعاون وقرى ميت نما ومنطي بالطريق الزراعي، وميدان المؤسسة في الاتجاهين.

ويساهم الكوبري الجديد «الشرقاوية» العلوي في تيسير الحركة المرورية للمواطنين بحي غرب شبرا الخيمة، وإنهاء مشكلة التكدس المروري التي كان يعاني منها أبناء المنطقة منذ سنوات طويلة ويخدم قطاعا كبيرا من مناطق محافظة القليوبية خلف السكة الحديد وخاصة منطقة الشرقاوية، وتبلغ تكلفة الكوبري 200 مليون جنيه، ويبلغ عرضه 9 أمتار، ويشمل 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويبلغ طول الكوبري للاتجاه القادم من ميت نما إلى الطريق الزراعي 670 مترا، ويبلغ طول الكوبري في الاتجاه القادم من الطريق الزراعي إلى ميت نما 600 متر، وقد شدد المحافظ على سرعة استكمال الأعمال حتى يتم التخفيف على المواطنين وإنهاء أي تكدس مروري.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى الناس للأطفال الخيري الجديد بحي غرب شبرا الخيمة- شديدة الكثافة السكانية- والذي يعد أكبر المراكز الطبية المتميزة على مستوى المنطقة العربية وإفريقيا والشرق الأوسط مما يجعل هذا صرحًا طبيًا عملاقا تزهو به مصر كلها إذ تعد نموذجًا مشرفًا للشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لخدمة المواطن، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 600 سرير، كما يضم المستشفى 10 غرف للعمليات و140 وحدة رعاية مركزة و4 وحدات للقسطرة القلبية و48 عيادة خارجية، وبها أحدث الأجهزة الطبية العالمية، من بينها أجهزة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع، ويعتبر هذا الجهاز الأول من نوعه في مصر ويتميز بسرعته الفائقة في تصوير أشعة قلب الأطفال وحديثي الولادة بجرعة محدودة جدًا لتقليل مخاطر التعرض الإشعاعي حماية للأطفال الصغار وصحتهم وأيضًا للجهاز قدرة فائقة على تقديم صور شديدة الوضوح والدقة للقلب والأوعية الدموية، كما يفخر المستشفى بأنه فتح أبوابه لخدمة جميع المرضى بالمجان، حيث بدأ نشاطه وخدماته في مبنى أمراض وجراحة القلب للأطفال أولا، حيث تتسبب هذه الأمراض في وفاة العديد من الأطفال في جمهورية مصر العربية فضلا عن وجود قائمة انتظار طويلة لهذه الجراحات، ويأمل المستشفى في سد الفجوة ما بين أعداد الأطفال المصابين بأمراض القلب وبين الحالات التي يتم علاجها حاليًا من قِبل الهيئات والجهات الطبية المختلفة، وذلك إيمانًا من فريق المستشفى بحق كل طفل في الحياة بصحة وقلب سليم.

جدير بالذكر أن العيادات الخارجية بدأت بالفعل في استقبال أوراق الحالات لبحثها وتحديد موعد دخولها.

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وتفقد المحافظ خلال زياته لمدينة شبرا الخيمة، قصر محمد علي، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال الترميم وإعادة تأهيل القصر، والتي تتم بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي تقوم الآن بعمل البنية التحتية للقصر، والتي تعاني الكثير من التلف.

جدير بالذكر أن تكلفة ترميم وإعادة تأهيل قصر محمد على بشبرا الخيمة تبلغ 194 مليون جنيه، وتنقسم إلى كشك الفسقية 155 مليون جنيه، بالإضافة إلى تكلفة إعادة ترميم كشك الجبلاية 39 مليون جنيه، وأنه من المنتظر فتح القصر في 30 يونيو 2020.

وأكد المحافظ أن أعمال الترميم تتم على أعلى مستوى من الدقة والجودة، وذلك من خلال مجموعة كبيرة من علماء الآثار العاملين في ترميم القصر، مشيرًا إلى أن القصر تم ترميمه بالكامل لتشمل الأساسات والدهانات وتدعيم الأسقف لإعادته على الصورة الأثرية التي كان عليها، فضلا عن تطوير محيط القصر حيث تم عمل دراسة تم عرضها على مجلس الوزراء لاستغلال منطقة الحدائق عن طريق إقامة أنشطة ثقافية وإقامة مناطق للرسم والقراءة فضلا عن إنشاء أماكن للكافيهات والمطاعم وذلك بهدف تنشيط السياحة بالقصر والاستفادة منه.

وأضاف المحافظ أنه سيتم إنشاء مرسى سياحي للبواخر السياحية حتى يتسنى للسائحين زيارة القصر عن طريق الرحلات النيلية، مشيرًا إلى أن قصر محمد على يعد تحفة معمارية فريدة جار العمل به على قدم وساق للانتهاء من تطويره في أقرب وقت.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة الجاري تطويره ورفع كفاءته بإجمالي 65 مليون جنيه، حيث تم تطوير جميع الأقسام الداخلية والعمليات والاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وتعديل أنظمة الحريق والسلامة الأمنية، حيث تفقد الاستقبال والعيادات، واطمأن على المرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما أعطى المحافظ تعليماته لمدير المستشفى بالعمل على راحة المرضى وحسن معاملتهم وتهيئة الجو المناسب لهم والذي يساعد على سرعة الشفاء، ووجه بسرعة إنهاء المفروشات الطبية والأجهزة والمعدات لافتتاح الجزء الذي يتم تطويره في المستشفى خلال أقرب وقت ممكن لتلبية احتياجات المواطنين.

وتفقد محافظ القليوبية محطة صرف صحي أم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة بقيمة 70 مليون جنيه، والمنتظر افتتاحها خلال الفترة المقبلة لإنهاء مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة بالكامل، حيث حرص على تفقد المحطة لإنهاء المشكلات التي تعوق تسليمها ودفع الأعمال بها، وجدير بالذكر أن المحطة تقع على مساحة 800 متر مربع، وتعمل بطاقة إجمالية 150 ألف متر مكعب في اليوم، وبعد تسليمها سيتم القضاء على مشكلة الصرف الصحي بمنطقة أم بيومي بالكامل.

وتفقد المحافظ بدء أعمال جهاز الخدمة الوطنية (الشركة الوطنية لتنمية وإنشاء الطرق) لتطوير شارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة، وإنشاء محطة تموين سيارات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية وإنشاء مجمع ومول تجاري، حيث أعطى المحافظ تعليماته بالتنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة لتذليل العقبات لتنفيذ المشروع في أقرب وقت.

وتفقد موقف سيارات مسطرد الذي تم تطويره من قبل جهاز الخدمة الوطنية وتم تشغيله وأصبح من المواقف الحضارية التي يوجد بها جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين، فضلا عن إنهاء التكدسات المرورية التي كانت تسببها المواقف العشوائية بالمنطقة.

وتفقد المحافظ أيضًا المحطة الوسيطة لجمع القمامة بحي شرق شبرا الخيمة، والتي تبلغ مساحتها 7200 متر مسطح، وتنقل 2000 متر مكعب يوميا من القمامة وبلغت تكلفتها 24 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة البيئة، وتستوعب تخزين يوميا 25 ألف متر مكعب، ويوجد مقترح باستغلال المحطة في فرز المخلفات وكبسها قبل نقلها مما يقلل مرات النقل ويوفر الجهد والتكاليف ويتيح لها إعادة تدوير المخلفات مما يعود بعائد مادي جيد على المحافظة، وسوف يتم افتتاحها خلال وقت قريب وستقضي المحطة على مشكلة القمامة تمامًا.