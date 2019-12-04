شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء محافظ البحر الأحمر بالسفير الألماني بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الأربعاء، السفير الألماني بالقاهرة، الدكتور سيريل جان نون، لبحث سبل تطوير التعاون السياحي والثقافي بين ألمانيا والبحر الأحمر.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين، وخاصة مجال السياحة في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن المحافظة استقبلت العام الماضي أعداد كبيرة من السائحين الألمان والتى جعلتها في المرتبة الأولى للجنسيات الأجنبية الوافدة إلى المحافظة وتصدرت الجنسيات منذ أكثر من ٤ سنوات.

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وشدد حنفي على حرص المحافظة بتوفير كافة سبل الأمن والأمان لجميع السائحين من كافة الجنسيات الوافدة إلى مدن البحر الأحمر، مؤكدا أن دولة ألمانيا من الدول الرائدة في مجال السياحة.

ومن جانبه، أكد السفير الألماني على حرص ألمانيا في دعم جمهورية مصر العربية وأنه جاري التنسيق على زيادة أعداد السائحين الألمان الوافدة إلى مصر بصفة عامة ومحافظة البحر الأحمر بصفة خاصة، معربًا عن سعادته بتواجده بمدينة الغردقة وعما شاهده من تطور بها.

وأشار السفير إلى أن هناك تنسيق من أجل العمل في التوسع في أنشطة الجامعة الألمانية بالجونة، والتي تأتي كأحد سبل التعاون المشترك بين الدولتين وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء السفير الألمانى درع المحافظة.