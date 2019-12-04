شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الجماعي من مدينة بدر حتى موقف السلام النموذجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الجماعى، بمدينة بدر، وحتى موقف السلام النموذجى، مشيرا إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لتطوير منظومة النقل الداخلى والخارجى للمدن الجديدة، حيث إنها عامل مهم في سرعة تنمية هذه المدن.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر: «تم توقيع العقد مع الشركة المنوط بها تشغيل السيارات، وبحضور عبدالرحمن الزعيم، رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، موضحا أنه تم البدء في التشغيل التجريبى، أمس الثلاثاء، وسيتم التشغيل مجاناً لسكان المدينة لمدة 3 أيام كهدية من مجلس الأمناء للسكان، وبعد ذلك سيتم تطبيق التعريفة المحددة».

وأضاف: «سيتم تشغيل السيارات في مسارين، المسار الأول (الموقف الرئيسي – مركز الشباب – السنترال – مدرسة محمد سمير – الإسكان الاجتماعي ــ ميدان الهرم – طريق الإسماعيلية – موقف السلام)، والمسار الثانى (الموقف الرئيسي – طريق سعد زغلول – الكولدير – ميدان الروسية – قسم الشرطة – مركز طبي الحي الثالث – المدرسة الفندقية – بوابة هليوبوليس – ميدان الهرم – طريق الإسماعيلية – موقف السلام)، وسيتم تشغيل باقى الخطوط تباعاً».